Eicma: il debutto dei “transporter” a zero emissioni di Fiat che strizzano l’occhio ai team motociclistici green

(PRIMAPRESS) - MILANO - Oltre le due ruote ma sempre nello spirito della sostenibilità, la 79ª edizione dellEicma che si aprirà a Rho Fiera Milano il prossimo 8 novembre, porterà in mostra i veicoli commerciali Fiat Professional. È un debutto quello dei mezzi elettrici Fiat (nella versione dei modelli Ducato e Scudo) in EICMA che segna il rapporto sempre più stringente tra i veicoli a zero emissioni e la mobilità dei team sportivi impegnati sui campi di gara. - (PRIMAPRESS)