Eicma 2022: il debutto a Milano dello scooter indiano S1 Pro di Ola Electric

(PRIMAPRESS) - MILANO - Con l'apertura di Eicma 2022 a Fiera Milano Rho, debutta anche Ola Electric, il più grande produttore indiano di veicoli elettrici impegnato nella transizione verso la mobilità sostenibile. L'azienda fondata nel 2017 da Bhavish Aggarwal annuncierà oggi (ore 17,40) il lancio in Europa del suo scooter di punta, S1 Pro, per il primo trimestre del 2023.

Il colosso indiano ha presentato il suo primo scooter elettrico 2W nell'agosto 2021, conquistando in poco più di un anno il 50% del mercato nel proprio paese grazie anche ad una buona performance della serie S1 apprezzato per sicurezza e prestazioni. - (PRIMAPRESS)