Eicma 2021: Yamaha e Valentino Rossi in fiera a Milano per “One more lap”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Suona come un caloroso omaggio alla carriera la programmazione dell'evento In occasione di EICMA 2021, che Yamaha Motor organizzerà per il suo avvincente sodalizio con Valentino Rossi. Grazie a ‘One More Lap’, un imperdibile evento promosso dall’azienda giapponese, il popolare pilota del MotoGP di Tavullia sarà invitato a compiere ‘ancora un giro’, quello d’onore, insieme al pubblico di tifosi e appassionati dei motori della kermesse milanese. L’appuntamento è per il primo pomeriggio di giovedì 25 novembre presso l'Arena MotoLive di EICMA, il contenitore racing del più importante evento espositivo per l’industria delle due ruote. EICMA è in programma quest’anno dal 23 al 28 novembre presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho.One More Lap sarà l’ultima, speciale occasione per rendere omaggio a Valentino Rossi e a tutte le emozioni che ha saputo far vivere nel corso della sua lunghissima carriera marchiata Yamaha. Sarà un ultimo giro di pista metaforico grazie al quale i fan del Dottore potranno incontrarlo dal vivo e ripercorrere insieme a lui i momenti cruciali della sua carriera, ma anche gli aneddoti e le curiosità dietro a questi 16 anni di sfide e successi. L’iniziativa di Yamaha rappresenterà inoltre il battesimo di Rossi in EICMA. Valentino si recherà alla centenaria rassegna espositiva per essere celebrato e ricevere l’abbraccio del pubblico in un’occasione unica e destinata a diventare un momento memorabile del nove volte Campione del Mondo e di EICMA stessa. L’incontro live previsto in occasione dell’Edizione numero 78 di EICMAavverrà infatti pochi giorni dopo l’appuntamento in pista sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, che vedrà Rossi protagonista dell’ultima gara ufficiale della sua leggendaria carriera nel Motomondiale. - (PRIMAPRESS)