Ecoincentivi due ruote: non rientrano le e-bike e solo motorini con velocità max di 45km/h

(PRIMAPRESS) - MILANO – Il recente dispositivo del Ministero dello Sviluppo Economico che ha ripristinato gli incentivi per la mobilità elettrica, stanziando 20 milioni di euro per l’acquisto di scooter elettrici nuovi, ha creato un pò di confusione per alcune notizie dei media che avevano incluso la possibilità di ecoincentivi anche per le e-bike. Ma non è così. Il Mise ha dovuto oggi fare un chiarimento come ha comunicato anche l'ANCMA Confindustria, che la misura non riguarda le biciclette a pedalata assistita ma solo i ciclomotori della Categoria "L", cioè i modelli fino a 4 ruote ma con una velocità Max di 45 km/h.

“Nei primi dieci mesi dell’anno – fa sapere ANCMA – il mercato degli elettrici ha segnato un incremento del 59,6%, con 12.800 mezzi immessi su strada, circa il 5% del totale di veicoli venduti. Malgrado la significativa crescita in termini percentuali, il mercato ha bisogno di sostegno per diventare maturo anche in termini di volume: per questo gli incentivi governativi rappresentano un aiuto strategico fondamentale, anche per promuovere culturalmente la diffusione di questi veicoli”. - (PRIMAPRESS)