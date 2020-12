Eclipse Cross, l'ibrida sostenibile di Mitsubishi Motors con la passione per l'outdoor

(PRIMAPRESS) - MILANO - Lanciata nel 2017 per festeggiare il centenario di Mitsubishi motors, l’Eclipse Cross si rimette a nuovo con una versione dal design accattivante e con una motorizzazione, a trazione integrale, ma ibrido plug-in dell’outlander PHEV. Con questo crossover la casa giapponese ha integrato la sua lunga esperienza del 4WD sugli sterrati di gara dei rally con l’innovazione e la sostenibilità.

“Entro il 2030 - spiega Takao Kato, Ceo di Mitsubischi Motors - aumenteremo la quota dei veicoli elettrici che abbiamo in gamma al 50% delle vendite totali, concentrandoci sulle varianti PHEV come questo nuovo modello”.

Questa tecnologia rappresenta la punta di diamante di Mitsubishi per il connubio tra guida tradizionale ed elettrica come spiega Giuseppe Lovascio, Chief Strategy Officer Gruppo Koelliker e Direttore Generale Mitsubishi Motors Automobili Italia: “La straordinaria tecnologia plug-in, ancora una volta migliorata, la ritroviamo oggi anche sulla nuova Eclipse Cross PHEV, che arriverà sul mercato italiano nella prossima primavera, con un design esterno completamente rinnovato, un frontale più dinamico e un posteriore ridisegnato con la rimozione del doppio vetro. In un mercato in continua evoluzione, la decisione di introdurre una versione ibrida plug-in, con emissioni di Co2 di circa 40 g/km2, risponde alla richiesta sempre più crescente di mobilità alternativa e a basso impatto ambientale”. - (PRIMAPRESS)