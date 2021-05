Dragster Italjet 200, lo scooter che strizza l'occhio alle superbike con i consigli di Andrea Dovizioso

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Il Campione del Mondo e pilota del MotoGP, Andrea Dovizioso, ha siglato un accordo di collaborazione con , la storica casa motociclistica bolognese, per lo sviluppo e il setting del nuovo Dragster 125/200cc, lo scooter ITALJET pronto a fare il suo debutto sul mercato. Chiamato da Massimo Tartarini, Presidente e CEO di ITALJET Spa, per ricoprire il ruolo di pilota d’eccezione, Dovizioso supporta il Team tecnico dando il suo prezioso contributo nei test pre-produzione del Dragster, provando la moto in pista. “Desidero che Dragster esprima al meglio tutto il suo potenziale - ha detto Tartarini - per questo ho pensato di dovermi affidare a un protagonista incontrastato del Motorsport”. Un impegno inedito per un campione del Moto Gp ma che ha incuriosito Dovizioso per lo sviluppo del progetto. “Sono contento di poter contribuire con i tecnici alla messa a punto della ciclistica, del sistema frenante e del motore. Sono i dettagli a fare la differenza e in Dragster i dettagli sono molto curati”. Il nuovo “Urban Superbike”, a cui è stato recentemente assegnato il premio come miglior scooter all’International Indonesia Motor Show 2021 (IIMS), e selezionato dalla rivista Forbes tra i migliori veicoli, ha fatto partire il count-down per la distribuzione sul mercato internazionale. Al Dragster di Italjet, ora la definizione scooter è assolutamente riduttiva. - (PRIMAPRESS)