Debutta la Nuova Ranger Rover Sport a partire dall’ibrido plug-in PHEV a sei cilindri

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Nuova Range Rover Sport fa il suo ingresso sul mercato. Lo fa ridefinendo il concetto stesso di “Sporting Luxury”, facendo sintesi tra prestazioni sull'asfalto e off road,ovviamente, con la raffinatezza della pulizia delle linee della Range Rover. La gamma di propulsori comprende l’ibrido plug-in PHEV a sei cilindri Extended Range, un nuovo potente V8, e motori diesel a sei cilindri MHEV Ingenium. Ed è già programmato il debutto, previsto per il 2024, della versione 100% elettrica. Le versioni disponibili sono i modelli SE, Dyanimic SE, Dynamic HSE e Autobiography, con una First Edition per tutto il primo anno di produzione.

Thierry Bolloré, Chief Executive Officer di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: "L'eccezionale Nuova Range Rover Sport stabilisce nuovi standard per i SUV sportivi di lusso: nasce dall’esperienza di un modello che, da diciassette anni, regala ai clienti un appeal unico. È l'ultima incarnazione della nostra vision: creare auto di lusso moderne, le più desiderabili al mondo, fondendo senza sforzo nuovi livelli di sostenibilità con le qualità distintive che hanno reso Range Rover Sport così popolare". - (PRIMAPRESS)