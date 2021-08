Dacia pronta a svelare Jogger, la sua familiare da 7 posti in spirito outdoor. Il 3 settembre la presentazione digitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il nuovo trend in fatto di mobilità turistica è in parte un ritorno al passato anni sessanta con la voglia di essere gruppo o famiglia e con la libertà di decidere come e quando partire senza vincoli di orari, percorsi e spazi limitati. E' su questo concetto che la rumena Dacia del bouquet Renault punta su questo segmento con la Dacia Jogger. Una familiare dallo spirito outdoor e con 7 posti da riempire. Sarà svelata il 3 settembre nel corso di una presentazione digitale. Dacia Jogger, che evoca lo sport, la natura e l’energia positiva, si posiziona come una familiare perfettamente adatta per le attività all’aria aperta. Di fatto incarna lo spirito pragmatico ed autentico della nuova identità della Marca. Bisognerà, però, aspettare fino al 6 settembre per vedere la Dacia Jogger dal vivo alle porte del Salone IAA di Monaco 2021. - (PRIMAPRESS)