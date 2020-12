Crisi motori: SsangYong Motor Company verso l'amministrazione controllata per crisi di liquidità

(PRIMAPRESS) - MILANO - In seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 21 dicembre, SsangYong Motor Company ha annunciato la decisione di presentare istanza per accedere a un programma di ristrutturazione. Tale procedura comprende la richiesta di una Misura Conservativa del Patrimonio della Società, un Decreto di Proibizione Generale e un Programma di Sostegno alla Ristrutturazione (Autonomous Restructuring Support - ARS). La decisione in merito all’avvio della procedura sarà concordata dopo un confronto con gli stakeholder. SsangYong non è riuscita a rispettare la scadenza per il rimborso di un prestito e di interessi per circa 66,3 milioni di euro, a causa del peggioramento delle condizioni economiche. La società ha avviato trattative con i suoi creditori per prorogare i termini del rimborso ma, poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo, è stato deciso di presentare un’istanza per l’amministrazione controllata per evitare l’interruzione delle attività aziendali. "In ogni caso si legge nella nota dell'azienda - la società prevede di risolvere l’attuale crisi della liquidità con molto anticipo rispetto all’avvio della procedura, presentando la richiesta per un Programma di Sostegno alla Ristrutturazione. - (PRIMAPRESS)