Costa Smeralda approda nel porto di Napoli: è la prima volta della nuova ammiraglia di Costa Crociere

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dopo la fase più acuta della pandemia, Costa Crociere torna a Napoli facendo approdare questa mattina nel porto partenopeo la nuova ammiraglia Costa Smeralda che è anche la prima nave della compagnia a riprendere le crociere. Costa Smeralda è anche la prima nave da crociera della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto. L'intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave viene soddisfatto trasformando direttamente quella del mare tramite dissalatori; il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente; a bordo viene effettuato il cento per cento di raccolta differenziata. Farà scalo nel capoluogo campano ogni settimana, sempre il lunedì, e per tutto il mese di giugno. Poi dal 6 luglio al suo posto arriverà Costa Firenze, altra nuova nave ispirata al Rinascimento fiorentino, con scali a Napoli ogni martedì. Insomma Napoli torna ad essere uno snodo fondamentale per Costa Crociere, anche se per il momento non arriverà lo stesso numero di passeggeri pre-pandemia. Infatti proprio per la cautela e per rispettare i protocolli rigidissimi imposti dalla compagnia di navigazione, per ora la nave non potrà essere riempita più della metà e già in questo viaggio si avvicina adesso ai duemila passeggeri imbarcati. - (PRIMAPRESS)