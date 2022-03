Club Ferrari: "Passione Rossa" si prepara al raduno di Pescara e rievoca lo storico circuito abruzzese di F1

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il positivo inizio di stagione della Ferrari nel mondiale di F1, ha messo nuovo entusiasmo anche nei club. Il Ferrari Club “Passione Rossa” in collaborazione con Città Sant’Angelo Village Outlet di Pescara ha organizzato uno dei raduni nazionali più interessanti del panorama automobilistico nazionale che si svolgerà dal 8 al 10 Aprile. L'appuntamento che vedrà decine di gentleman drivers darsi appuntamento al meeting abruzzese con i modelli più iconici del marchio del cavallino rampante, ha sullo sfondo anche una tematica sociale rivolta a sensibilizzare comportamenti responsabili degli automobilisti e nel caso specifico per il rispetto delle piazzole di sosta riservate ai disabili o delle sosta selvaggia sulle rampe stradali per il passaggio di persone in carrozzella.

In questa edizione della tre giorni dedicata alla rossa di Maranello, il Club grazie alla collaborazione con la “Pavind Bike Team” e la “Old Motors Club d’Abruzzo” ha deciso di rievocare quello che è, ancora oggi considerato, il Circuito Automobilistico più lungo del mondo dove si stata disputata una gara di Formula 1. Il Circuito di Pescara nel corso della sua storia ha visto protagonisti alcuni tra i più grandi piloti al Mondo, Nuvolari, Ascari, Fangio ed Enzo Ferrari vincitore della prima edizione del 1924. - (PRIMAPRESS)