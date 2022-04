Classic car: a Cernobbio il 1º maggio ritorna il Villa d’Este One Lake One Car

(PRIMAPRESS) - CERNOBBIO - L'undicesima edizione di Villa d’Este Style One Lake One Car è pronta a lucidare le vetture che parteciperanno all’esclusivo appuntamento su invito ideato da Villa d’Este per celebrare la leggendaria Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este. Ogni anno, nel cuore del periodo primaverile, Villa d’Este dedica un’intera giornata a questo modello di automobile così unico e speciale, che porta il suo stesso nome. Tutto nacque nel lontano 1949 quando, al Concorso d’Eleganza, l’Alfa Romeo 6C 2500 SS stupì la giuria con il suo charme, che continua a non passare inosservato. Tra il 1949 ed il 1952 vennero costruite a Milano dall’Alfa Romeo e dalla Carrozzeria Touring trentadue vetture: ad oggi ne risultano esistenti meno di una ventina e cinque di queste parteciperanno all’edizione di Villa d’Este Style One Lake One Car 2022. La maniacale selezione di vetture d'epoca è un tuffo nel passato più aristocratico nel mondo del motorismo internazionale. Special guest dell’edizione, un motoscafo motorizzato Alfa Romeo 6C 2500, nato come progetto militare all’inizio degli anni Quaranta e prodotto in pochi esemplari, di cui cinque residuati bellici sono stati acquistati dal Cantiere Riva di Sarnico che li ha trasformati in motoscafi da diporto deluxe per privati. “Villa d’Este celebra quest’anno la sua 150esima stagione, che sarà piena di momenti indimenticabili, tra cui gli immancabili appuntamenti con i nostri boutique events di Villa d’Este Style, di cui One Lake One Car rappresenta il fiore all’occhiello. Siamo molto orgogliosi di poter contribuire alla diffusione della cultura del bello, dell’autenticità e dell’eleganza, di cui Villa d’Este ne è emblema” afferma Giuseppe Fontana, Presidente del Gruppo Villa d’Este. Davide Bertilaccio, CEO di Villa d’Este Hotels, aggiunge: “Villa d’Este è sinonimo di emozione: desideriamo che ogni ospite viva attimi indimenticabili, che solo questo magico luogo è in grado di offrire. Dalle classic car alle barche d’epoca, passando per le imbarcazioni elettriche, Villa d’Este Style è una collezione di esperienze”. "Ogni anno temo di aver esaurito gli elementi degni di sottolineatura di questa mitica automobile, ed ogni anno con sorpresa mi rendo conto che la storia della Alfa Romeo 6C 2500SS Villa d'Este rappresenta una fonte di stimoli inesauribile. La sua perfezione, tecnica quanto estetica, si sposa perfettamente con il luogo che le ha dato il nome" afferma Marco Makaus, Project Manager delle iniziative Villa d’Este Style. Villa d’Este ha recentemente aggiunto un nuovo importante pezzo alla sua collezione: si tratta di un modello di Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este, versione speciale prodotta in edizione limitata che rende omaggio all'auto che ha segnato la storia di Alfa Romeo - lo storico modello 6C 2500 SS Villa d'Este, appunto - ricordandone la sofisticata eleganza. - (PRIMAPRESS)