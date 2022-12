Caterham, arriva sul mercato europeo la Seven 340. Una 4 cilindri che viaggia oltre i 200 con 560 kg di peso

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - In Europa e sul mercato giapponese la nuova Caterham 340 arriverà già nei primi mesi del 2023 ma le prenotazioni dai concessionari sono già iniziate. Per questo modello dell'iconica classica biposto super essenziale siamo su un peso di 560 kg spinta da 168 CV erogati da un quattro cilindri 2.0 Duratec aspirato che si pone così a metà strada nella gamma tra la 170 da 85 CV e la 485 da 240 CV. Come sempre la Caterham Seven 340 promette prestazioni esplosive, ma l'unico dato ufficiale dichiarato è quello della velocità massima: 209 km/h. Il favorevole rapporto peso/potenza permette anche di ottenere emissioni molto contenute (in relazione alle prestazioni) per mantenere l'omologazione europea: il dato Wltp è pari a 148 g/km. Si potrà scegliere nella versione I clienti potranno scegliere tra due versioni Seven 340S con cerchi da 14" con pneumatici Avon ZT7, sedili di pelle e tetto e vetri laterali smontabili. La seconda è la Seven 340R (proposta a 1.500 euro in più) con differenziale autobloccante, cerchi da 15" con pneumatici Avon ZZS, assetto sportivo, sedili di materiale composito con cinture a quattro punti e componenti di fibra di carbonio. La lunga lista degli accessori permette poi di personalizzare ogni esemplare con elementi come il telaio più largo, assetto specifico per i track day, i cerchi da 13" con pneumatici da pista, l'areo screen di carbonio, il rollbar, il volante a sgancio rapido e le verniciature speciali.

La Seven 340. Sarà proposta in Europa con prezzi a partire da 45.700 euro, tasse escluse, ed entro breve tempo sarà ordinabile anche in Italia. - (PRIMAPRESS)