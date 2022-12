Belgio: al Van Electric Family della cinese BYD il titolo di VAB of the Year assegnato dall'Automobile Club de Belgique

(PRIMAPRESS) - ANVERSA (BELGIO) – Il SUV compatto ATTO 3, dell'azienda automobilistica cinese BYD, è stato eletto 'VAN Electric Family Car of the Year 2023'. I 15 giornalisti professionisti del settore automobilistico ed un panel di 74 capifamiglia che facevano parte della giuria, hanno testato e giudicato per 3 giorni 10 diverse auto elettriche sul famoso circuito di Zolder. In corsa per il titolo c'erano, oltre alla BYD, vetture di pari segmento della Volkswagen, Renault, Citroen, Nissan, CUPRA, MG, Aiways, Seres e SsangYong. Il VAB (Vehicle Assembly Building) Of the Year è il titolo che l'Automobile Club fiammingo organizza ogni anno un ambìto concorso per eleggere le migliori auto per la famiglia in diverse categorie. BYD ATTO 3 si è distinto come migliore “VAB Family Car” nel segmento dei veicoli elettrici. I giurati hanno scelto ATTO 3 non solo per il suo design, il comfort, la qualità e la praticità, ma hanno anche per la copertura della garanzia, i bassi costi per chilometro, l'ampio spazio interno, l'alto livello di dotazioni standard e le sue caratteristiche tecnologiche all'avanguardia. Jan Creten, capo redattore del VAB, spiega: "Organizziamo questo concorso da oltre 30 anni. Testiamo le auto e giudichiamo ogni veicolo in base al comfort, all'infotainment, alle caratteristiche di sicurezza, agli accessori, ai costi e naturalmente alla praticità, alla tecnologia e alla guidabilità. Quest'anno le vetture sono state giudicate dai media specializzati automotive (30% del totale), dai clienti e dalle famiglie (50%) e anche dal costo al chilometro di ogni veicolo: quest'ultimo importante elemento vale il 20% del risultato finale”. - (PRIMAPRESS)