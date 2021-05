Barche: la finlandese Axopar 22 Spyder, lo scafo sicuro per "giochi" d'acqua che viaggia a 45 nodi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Viene dalla Finlandia e si chiama Axopar 22 Spyder, è una barca di pochi centimetri in più di 7 metri ed è pensato per un pubblico sportivo ma che si aspetta sicurezza di navigazione anche con mare formato come spesso accade nel Mediterraneo. La sua motorizzazione fino a 200 cavalli gli consente ad arrivare a punte di velocità sino a 45 nodi anche grazie alla sua carena molto performante e con soluzioni che le conferiscono pieno assetto anche alle alte velocità e con condizioni meteo anche non ottimali. Ma a rendere interessante questa imbarcazione sono le soluzioni individuate dal cantiere insieme a Jobe, uno dei leader di mercato dei watertoys. Infatti l’Axopar 22 Revolve, basato sullo stesso layout dello Spyder, è stato pensato per contenere sci d’acqua, knewbording (la tavola corta in cui si sta in ginocchio) e SUP boarding. Il prezzo parte da 29mila euro ma per andare in mare il costo finale dipenderà dalla motorizzazione scelta. In Italia l'importatore è CorteLotti a La Spezia. - (PRIMAPRESS)