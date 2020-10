Automotoclub Storico Italiano, la rivoluzione digitale del presidente Alberto Scuro per i veicoli d’epoca

(PRIMAPRESS) - TORINO - L’Assemblea dei Delegati dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI), la prima in remoto nel rispetto del distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, ha approvato il bilancio 2019 ma la relazione del presidente Alberto Scuro non ha solo sdoganato la conference a distanza ma ha anche posto l’accento su due indirizzi strategici: un maggiore accreditamento verso le istituzioni nazionali e un ripensamento dei servizi forniti in chiave contemporanea e al passo con i tempi. Dunque, si motorismo d’epoca con la sua storia ma con uno sguardo al futuro per quanto riguarda la metodologia della raccolta dei dati e delle certificazioni.

“Il risultato di tutto questo lavoro – ha commentato il presidente Scuro - è che la percezione di ASI da parte della collettività è sempre più quella di un ente istituzionalmente responsabile, affidabile, al passo con i tempi che fonda le sue radici su una passione condivisa che coinvolge milioni di italiani e che rappresenta un modello di associazionismo irrinunciabile per uno sviluppo sostenibile del nostro Paese”. - (PRIMAPRESS)