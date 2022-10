Automotive: per i marchi del gruppo DR Automobiles arriva Andrea Mancini con l'incarico di Chief Sales Officer

(PRIMAPRESS) - ISERNIA - Con il salone dell'auto di Parigi e la presentazione del SUV Hibrid di Sportequipe approda nel gruppo DR Automobiles di Isernia (brand Sportequipe e ICKX) Andrea Mancini con l’incarico di Chief Sales Officer. Si occuperà dell’intera struttura commerciale tra pianificazione vendite, flotte e servizi finanziari. In precedenza è stato nell’Operations e Sales di Ford Italia e Ford Credit. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Sales Manager e Sales Director di Jaguar Land Rover Italia.

“Una nuova sfida professionale in un’azienda piena di passione ed innovazione – ha dichiarato Mancini - che vuole crescere con i nuovi brand Sportequipe ed ICKX, dedicati a chi cerca un’esclusività contemporanea”.

Dopo l’anteprima dello scorso giugno al MIMO, il salone di Milano, si avvicina il debutto sul mercato di Sportequipe e ICKX. Il primo prevede una gamma completa, che spazia da una city car full-electric ad un suv 7 posti Hybrid Plug-in (svelato in anteprima mondiale oggi al Salone di Parigi), passando per tre SUV Thermo-Hybrid di diverse dimensioni. Il secondo brand si identificherà invece, almeno nella prima fase di lancio, con il K2, un off-road puro dalle prestazioni importanti.

È in fase di sviluppo in queste settimane il network di vendita dedicato ai due nuovi brand. Sarà costituito da dealer con esperienza pregressa nella gestione di brand premium. - (PRIMAPRESS)