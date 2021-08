Automotive: il new concept del viaggio on the road di Renault con l’Hippie Caviar Hotel

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mai come in questi ultimi due anni, con l'aggravante della pandemia da Covid, il desiderio di mobilità Outdoor è stato così forte. Per trovare qualcosa di simile ma con fenomeni originati da altri espressioni sociali, bisogna tornare agli anni Sessanta e Settanta. È proprio da questa dimensione On the road Life che prende spunto l'Hippie Caviar Hotel, la nuova proposta di Renaul per la mobilita a metà tra un camper ed una stanza d'hotel a 5 stelle basandosi sul design del Renault Trafic con un frontale più robusto e più espressivo. È composto da un abitacolo all’anteriore di color verde acqua scintillante detto “Almond Flakes”, e da una camera al posteriore in tinta “Grigio Argento anodizzato”. Il design si ispira alle camere degli hotel 5 stelle, essenziali e ricche di materiali naturali. La plancia, dalla lavorazione a paglia intrecciata, è impreziosita da una fascia in pelle. L’utilizzo dei materiali, come il legno esotico, le fibre naturali (lino e lana) e il muschio vegetale richiamano la natura. Le vernici in stile carta giapponese “washi” gli conferiscono un’impronta architettonica e contemporanea. I colori e i materiali fanno riferimento all’ottimismo e alla libertà degli anni 1960, quando si pensava di viaggiare in mondi dai colori freschi, al tempo stesso tonificanti e rilassanti. I layout di Hippie Caviar Hotel propongono una panchetta trasformabile in un letto molto confortevole (145 cm x 195 cm di dimensioni) che si può posizionare all’esterno o all’interno del veicolo. In posizione “contemplazione”, il portellone aperto e i suoi drappeggi proteggono dalle intemperie e dagli sguardi indiscreti. In posizione “comfort”, la panchetta e il sedile angolare creano uno spazio lounge. Dal tetto-terrazza, attrezzato con tavolino basso e due schienali amovibili, si ammira il paesaggio da un’altra prospettiva. L’accesso avviene tramite una scala retrattile. A completare questo revaival move ma dal concept assolutamente contemporaneo, è quel nuovo concetto di servizi integrati che stanno ridisegnando le politiche del Customer care nell'automotive: dalla consegna di prodotti con drone al noleggio delle e-bike. Nel 2022 in arrivo la versione elettrica. - (PRIMAPRESS)