Automotive: con Popmove nasce il noleggio a rata decrescente che premia il long term

(PRIMAPRESS) - ROMA - Popmove il brand di autonoleggio online commercializzato da Hurry, lancia il car rent con la rata decrescente che si abbassa con l’allungamento del periodo di noleggio. E nel caso del long term, il noleggio al quarto anno si abbatte del 45%. Inoltre, grazie a una apposita app, è sempre possibile controllare il costo del riscatto, un riscatto che diversamente dai normali contratti di noleggio a lungo termine, il cliente può effettuare in ogni momento. Senza anticipi, senza penali o maxi rate finali, nel segno della più completa trasparenza, pagando soltanto il reale valore di mercato dell’automobile meno la quota noleggio. Perché Popmove ha introdotto questo formula lo spiega l’Ad, Alberto Cassone: “In un momento così complesso in cui i privati, così come le Partite Iva o le piccole e medie aziende, stanno cercando di ripartire, abbiamo deciso di metterci in gioco e proporre un servizio completamente nuovo rispetto a quelli oggi presenti sul mercato. Per farlo abbiamo ascoltato con attenzione i bisogni reali delle persone e delle aziende, offrendo loro risposte basate sulla semplicità di accesso e sull’abbattimento delle barriere”. - (PRIMAPRESS)