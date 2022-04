Automotive: arriva una boccata d’aria da 650 mln per i veicoli elettrici e ibridi. Firmato il Dpcm che stanzia le risorse

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal governo arriva un'altra iniezione di energia all'automotive che ha accusato perdite a doppia cifra percentuale. Con un Dpcm, appena siglato dal premier Draghi sono stati fissati incentivi ad auto per 650 milioni. il Dpcm,proposto dal ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, finanzia incentivi per l'acquisto di moto ed auto elettriche, ibride e a bassa emissione. Il provvedimento prevede 650 milioni l'anno di incentivi per tre anni fino al 2024. Per le auto di categoria M1 sono previsti contributi a seconda della fascia di emissione o del prezzo del veicolo di 2 o 3mila euro. Una par- te dei fondi è riservata alle società di car sharing per l'acquisto di veicoli elettrici. - (PRIMAPRESS)