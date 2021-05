Automobilismo: la scia rosa di Iron Linx si allunga con l'ingresso di della 16enne spagnola Maya Weug

(PRIMAPRESS) - CESENA - Sul percorso ormai tracciato dal Racing Team di Cesena, Iron Lynx, c’è una evidente “scia rosa”. Lo dimostra l’accordo siglato con Ferrari Driver Academy (FDA) e la Commissione FIA Women in Motorsport per consolidare il programma FIA Girls on Track – Rising Stars. La partnership è la conferma del progetto avviato con grande visione e lungimiranza da Iron Linx per fare scouting e supportare nuovi talenti femminili, sull’esperienza già intrapresa del progetto Iron Dames. A fare il suo ingresso nel “pink team” di Iron Linx è una pilota 16 enne dai grandi numeri già espressi: Maya Weug, nata in Spagna da mamma Belga e papà Olandese, entrata nella storia per essere stata dichiarata la prima pilota donna nella Ferrari Driver Academy. Ha debuttato alla guida della sua monoposto #83 nella tappa inaugurale del Campionato Italiano di Formula 4. Lo spirito dichiarato delle Iron Dames è l’essere portavoce di un’idea di sport inclusivo, fuori dai preconcetti di genere, rendendo reale il sogno di poter far vivere la passione per il Motorsport a tutte le donne. L’ingresso di Maya ha un significato importante per tutto il team, come sottolineato da Deborah Mayer, Leader del progetto Iron Dames: ”La prima gara di Maya questo fine settimana è un passo molto significativo per le Iron Dames, per Ferrari Driver Academy e per FIA Women in Motorsport Commission. Le diamo il benvenuto nel team e le auguriamo ogni successo, nel frattempo ringraziamo tutti i nostri followers che supportano con entusiasmo l’impegno di 6 vetture Iron Lynx in pista durante il Racing Weekend”. Maya ha mostrato un buon approccio e tanta determinazione che l’ha portata a concludere la terza ed ultima corsa del weekend in quindicesima posizione (su 37 piloti al via) guadagnando il podio nella classifica riservata agli esordienti. Il team Iron Lynx, impegnato con Ferrari e 3 Tatuus Formula 4 nei circuiti iconici di tutta Europa, tornerà in pista tra una settimana con un'altra doppia sede, questa volta nel GT World Challenge Endurance Championship al Paul Ricard e nel Ferrari Challenge Europe a Brno. - (PRIMAPRESS)