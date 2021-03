Automobilismo: a 60 anni dai successi della DBR5, Aston Martin torna in pista in F1 con Sebastian Vettel

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Aston Martin ritorna a portare i colori del brand inglese sui circuiti internazionali delle corse automobilistiche. L'Aston Martin Cognizant Formula OneTM Team parteciperà al Campionato del Mondo FIA Formula One™ 2021. Sotto la sigla della nuova AMR21 ha inizio un nuovo capitolo nella storia del motorismo da pista. Riportando alla mente quei 108 anni di storia del marchio in cui il suo palmares si è arricchito di titoli prestigiosi. Alla fine di questo mese una Aston Martin sarà sulla griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain. Oggi, 3 marzo, con un lancio virtuale molto atteso dagli appassionati di fronte a un pubblico proveniente da tutto il mondo, Lawrence Stroll, Aston Martin Executive Chairman, ha descritto l’appuntamento come un "evento importante nella storia dell'automobilismo", la nuova vettura sarà la prima auto di Formula 1 a portare le famose ali da quando la DBR5 di Maurice Trintignant tagliò il traguardo a Silverstone nel 1960. L'AMR21, che sarà guidata in questa stagione dal quattro volte campione del mondo di F1TM Sebastian Vettel (DE) e dall'astro nascente Lance Stroll (CA), vanta una sorprendente livrea Aston Martin Racing Green come riconoscimento dei tradizionali colori da corsa e della gloriosa eredità sportiva di Aston Martin. Riporta anche i loghi di una serie di partner globali, guidati dal gigante IT americano Cognizant, mentre il telaio presenta una striscia magenta lungo il lato, in riferimento al partner di lunga data del team, BWT. L'evento di oggi ha anche puntato i riflettori su un cambiamento entusiasmante all'interno di Aston Martin: il team è infatti destinato a diventare la vetrina globale delle capacità ingegneristiche e di performance del marchio. Una nuova struttura di oltre 60.000 metri quadrati integrerà l'attuale fabbrica Aston Martin F1TM a Silverstone, una volta completata nella seconda metà del 2022: il team è già ben posizionato per diventare un laboratorio di innovazione capace di portare avanti le future tecnologie delle auto del brand. Queste includeranno la serie di auto sportive con motore centrale, ispirate all'Aston Martin Valkyrie, che diventeranno fondamentali all’interno della line up di prodotti nel prossimo decennio. - (PRIMAPRESS)