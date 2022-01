Auto: test del Renault Austral E-Tech Hybrid sulle strade d’Europa per i “Confirmation Runs”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il Nuovo SUV Renault AUSTRAL pronto per i “Confirmation Runs”. Un centinaio di veicoli percorrerà 2 milioni di chilometri attraversando Francia, Spagna, Germania e Romania. Sono 900 i piloti che percorreranno 600.000 km in situazioni reali, su strade aperte, mentre altri 1.400.000 km saranno effettuati su pista.

Tra i componenti da sottoporre agli stress test, ci sono i gruppi motopropulsori. Renault AUSTRAL potrà contare su una gamma esclusivamente composta da motorizzazioni benzina elettrificate, di cui la maggior parte è inedita: una motorizzazione E-TECH Hybrid di nuova generazione, una motorizzazione 1.3 TCe mild-hybrid 12V e l’inedita motorizzazione 1.2 TCe mild-hybrid 48V, per la prima volta nella gamma Renault. Questa gamma di motorizzazioni offrirà livelli di efficienza record: emissioni ridotte, a partire da 105 g CO2/km (per la motorizzazione E-TECH in ciclo WLTP, in corso di omologazione) ed una potenza massima fino a 200 cv. - (PRIMAPRESS)