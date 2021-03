Auto storiche, l’asta Bolaffi mette in catalogo le work car anni ‘50 e icone come la Ferrari Dino 308 GT4

(PRIMAPRESS) - TORINO - Aste Bolaffi, conosciuta per il collezionismo di francobolli, monete, orologi, vini con il recente dipartimento dedicato alle autovetture storiche, il prossimo 25 marzo batterà un’asta online dove ci sono autentiche chicche di “vecchie signore” ma anche delle youngtimer. Nel catalogo, visibile su astebolaffi.it, si trova una delle prime 500 Scoiattolo prodotte nel 1968, su un totale di soli 200 esemplari, da 16 anni nella stessa collezione. Meccanica della 500 F, conserva ancora la targa originale della provincia di Trento. Per gli appassionati delle work car, c’è un furgone Lancia Ardea 800 del 1947 e un Fiat 500 Balilla furgoncino del 1933 con il cassone in legno, lo stesso che si trova in uno splendido Fiat 500 C Ollearo del 1950. Tra le sportcar c’è una Harrington nella livrea AC Cobra che nel 2009 fu votata come “The best Christmas present” dal Times (UK) e che con il differenziale autobloccante è interessante per praticare il drifting. Tra le auto iconiche c’è una Ferrari Dino 308 GT4 del 1976 che batte da una base d’asta di 55 mila euro. - (PRIMAPRESS)