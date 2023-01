Auto: nasce l’esperienza d’acquisto e uso del cliente firmata da una partnership tra Koelliker e Pininfarina

(PRIMAPRESS) - MILANO – Koelliker e Pininfarina,siglano una partnership nell'automotive che le vedrà impegnate nei prossimi mesi del 2023 in un progetto di definizione della nuova esperienza cliente del Gruppo Koelliker. Design è un termine chiave per Koelliker, attorno al quale il distributore milanese ha definito la sua nuova strategia e il modo di vivere il cliente, che sempre di più viene posto al centro di ogni scelta. Il Gruppo ha iniziato il proprio percorso di crescita e cambiamento dal 2021, data che ha visto l’arrivo di Marco Saltalamacchia come CEO & Executive Vice President, segnando così il primo passo nella realizzazione della nuova strategia aziendale, e di un rinnovamento che parte dall’interno. Del tutto nuova, infatti, è la prima linea aziendale, che vede ai vertici di ogni reparto manager con una forte esperienza automotive, in grado di trasferire il proprio know-how per accrescere il valore del Gruppo. L’obiettivo di Koelliker è diventare un hub della mobilità sostenibile ed un riferimento per i clienti – privati e business – ai quali il Gruppo vuole proporre un’ampia scelta di soluzioni, in modo sempre più innovativo e coinvolgente. - (PRIMAPRESS)