Auto: la supercar Pambuffetti PJ-01 pronta a togliere i veli alla sua 10 cilindri da 800 cavalli

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Supercar Pambuffetti PJ-01 è pronta per essere scoperta. La nuova vettura spinta da un motore 10 cilindri 5.2 litri da ben 800 Cv di potenza massima e realizzata nell’omonima officina umbra rivelerà una serie di soluzioni tecniche derivate dalla Formula 1. La Pambuffetti PJ-01 ha ormai ultimato tutti i collaudi su strada e in pista grazie alla fruttuosa collaborazione del noto Pilota umbro Andrea Boldrini. Già campione Italiano Formula 3 nel 1996, Boldrini vanta una lunga carriera in Porsche SuperCup, Formula 3000 e Fia GT. La sua esperienza ha potuto affinare le doti della PJ-01, portando al limite le potenzialità del suo V10 capace di spingerla sino a 280 kmh. L’obbiettivo era quello di costruire una SuperCar stradale tecnicamente ispirata ad una vera vettura da competizione. - (PRIMAPRESS)