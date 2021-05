Auto: la Renault Sport Car diventa Alpine Cars. Sarà la marca sportiva Premium del marchio francese

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Renault Sport Cars, la cui sede si trova a Les Ulis, diventa Alpine Cars. Il cambio di denominazione rientra nella nuova strategia dei modelli sportivi del Gruppo Renault che entrano a far parte della creazione della Business Unit Alpine. La vocazione di Alpine, come sottolinea la casa automobilistica, è quella di essere una marca sportiva premium rivolta a puntare ad una tecnologia basata sulla ricerca.Diventando Alpine Cars, i team intraprendono nuovi progetti portati avanti con la partecipazione dei team di Alpine Racing e di tutti i comparti del Gruppo Renault. “È un periodo estremamente stimolante per i nostri ingegneri, ha spiegato Robert Bonetto, Direttore Performance Prodotto e Ingegneria di Alpine”. - (PRIMAPRESS)