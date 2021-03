Auto: la nuova Jaguar E-Pace si presenta sulle note di "Lift Off", collaborazione tra la Dj Hannah Wants e Cristina Chong

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Collaborazione di tendenza per la nuova vettura Jaguar E-PACE, ora sul mercato anche nella versione con il propulsore P300e Plug-In Hibrid. La casa inglese ha realizzato una collaborazione con la DJ e producer di musica dance elettronica Hannah Wants e con l’attrice Christina Chong, conosciuta dal grande pubblico per gli episodi di Doctor Who. Attrice di origine anglo-cinese, Christina Chong è stata filmata mentre era al volante della E-PACE nelle strade di Londra, accompagnata dal nuovo brano musicale di Hannah Wants intitolato Lift Off. Il nuovo spot televisivo, Striking From Every Angle, è parte integrante del progetto Jaguar Creators, una serie di collaborazioni tra il brand britannico e alcuni talentuosi artisti creativi. L’accompagnamento musicale è stato curato dalla DJ e producer britannica Hannah Wants, che è anche una ex calciatrice professionista, il cui nuovo singolo Lift Off realizzato con Nathan Nicholson, è stato appositamente adattato per questa campagna. Il brano di Hannah Wants è già stato inserito nella top ten di Spotify UK House Music e nella top five della playlist Electronic Rising. Hannah Wants ha dichiarato: “Porto Jaguar Land Rover nel mio cuore, perché mio padre ha lavorato come ingegnere in questa azienda per oltre 30 anni. Essere stata chiamata per poter lavorare alla campagna della nuova E-PACE è per me un grande risultato e sono davvero onorata che abbiano scelto il brano Lift Off.” - (PRIMAPRESS)