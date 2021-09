Auto: indagine della National Highway Traffic Safety Usa su probabili difetti di airbag installati su molti marchi di vetture

(PRIMAPRESS) - USA - La National Highway Traffic Safety Usa ha aperto un'indagine su 30 mln di auto di vari marchi con airbag Takata potenzialmente difettosi, come mostrerebbe un documento del governo citato in esclusiva da Reuters. Gli ispettori per la sicurezza hanno aperto un'analisi ingegneristica su circa 30 milioni di automobili negli Usa costruite dal 2001 al 2019. L'indagione, non ancora pubblica, include veicoli assemblati da Honda Motor Co Ford Motor Co, Toyota Motor Corp,General Motors Co, Daimler, Bmw ma la lista sembra molto più lunga.. - (PRIMAPRESS)