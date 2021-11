Auto: in calo del 29,3% le immatricolazioni. Stellantis guida la classifica delle vendite

(PRIMAPRESS) - ROMA - A ottobre in Ue+Efta e Regno Unito sono state immatricolate 798.693 auto, il 29,3% in meno su base annua. Lo comunica Acea (l'Associazione dei costruttori europei). Nei 10 mesi le immatricolazioni sono state oltre 9,9 mln, in aumento del 2,7% rispetto allo stesso arco temporale del 2020. Stellantis è leader delle vendite.A ottobre 165.886 immatricolazioni: -31,6% annuo e quota di mercato al 20,8%. Nei 10 mesi ha venduto 2 mln 29.330 auto: +3,2% sullo stesso periodo del 2020 e quota mercato al 20,4% dal 20,3%. - (PRIMAPRESS)