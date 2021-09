Auto iconiche: i compleanni delle inglesi Lotus Elise e della Jaguar e-type

(PRIMAPRESS) - MODENA - Il mondo dei motori celebra quest’anno due compleanni d’eccezione: i 25 anni della Lotus Elise e i 60 anni della Jaguar E-Type. Due inglesi iconiche che hanno rappresentato anche due modi di concepire la velocità e gli stili di guida. La Elise fu progettata da Julian Thomson con il concetto che aveva alimentato tutti i modelli voluti dal fondatore della Lotus, Colin Chapman: “Semplifica e aggiungi più leggerezza”. L’auto fu presentata al salone di Francoforte nel 1995 con “soli” 120 cavalli di potenza ma dall’effetto sorprendente.

I 60 anni della Jaguar e-type hanno attraversato più di una generazione cresciuta nel mito di Diabolik, il ladro gentiluomo che nei fumetti della Giussani aveva scelto questa vettura dalle linee filanti e dal colore nero, come sua auto per sfuggire all’inseguimento dell’ispettore Ginko. Anche il cinema l’aveva resa protagonista dei cult movie come quello che nei prossimi mesi sarà nelle sale cinematografiche italiane con la regia dei Fratelli Manetti.

Una serie di modelli Lotus Elite e alcuni esemplari di Jaguar e-type sono esposti nella mostra-mercato del Modena Motor Gallery aperta questo weekend nel quartiere fieristico emiliano con l’organizzazione di Vision Up. - (PRIMAPRESS)