Auto elettriche: la cinese Aiways spinge sul mercato europeo con il SUV U5 e il nuovo Coupé U6

(PRIMAPRESS) - SHANGHAI-MONACO - La crisi energetica sta accelerando l'ingresso dei veicoli elettrici su tutti i mercati europei. Aiways Automobiles Company, la casa automobilistica cinese fondata nel 2017 e con sede a Shanghai, attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di veicoli elettrici ha fatto il suo ingresso in Croazia, Isole Faroe, Islanda e Slovenia ampliando la propria presenza in Europa, dove è ora disponibile in 14 paesi. La ricapitalizzazione della società automobilistica avvenuta a gennaio scorso ha spinto Airways ad aprire sui nuovi mercati con il suo veicolo di punta: il Suv elettrico U5 e a breve gli sarà affiancato una versione coupè U6. Alex Klose, Vice President of Overseas Operations di Aiways, ha dichiarato: "Gran parte della popolazione dell'UE può ora acquistare il SUV Aiways U5 elettrico a batteria, un traguardo enorme per un giovane marchio che ha affrontato sfide senza precedenti negli ultimi due anni. È anche un'ottima notizia per chi, in questi mercati più piccoli, è incuriosito dagli EV ed era in attesa di una soluzione senza compromessi, in grado di combinare una vettura divertente, spaziosa e dall’innovativa guida elettrica con un prezzo accessibile”. - (PRIMAPRESS)