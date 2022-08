Auto elettriche: accordo Castrol-BYD per l’uso di fluidi che prolungano la vita delle e-cars

(PRIMAPRESS) - CORNAREDO (MILANO) – Castrol e BYD (Cina), il produttore di veicoli elettrici (BEV) in Cina, hanno firmato un accordo di collaborazione strategica triennale che prevede l'utilizzo di fluidi specifici Castrol per le vetture ad alimentazione elettrica per garantire la durata del veicolo stesso. BYD, ha venduto quasi 600.000 vetture lo scorso anno e punta al milione di unità per il 2022 promuovendo le esportazioni in più di 60 Paesi. L’accordo si affianca a quelli preesistenti, relativi alle forniture per il primo riempimento e manutenzione, che sono stati siglati l’anno scorso. - (PRIMAPRESS)