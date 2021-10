Auto, Edison Motors Consortium ultimi passi per l’acquisizione della coreana SsangYong

(PRIMAPRESS) - MILANO - SsangYong Motor, il brand coreano di auto SUV e il consulente di revisione Ernst&Young (EY) hanno annunciato che Edison Motors Consortium è stato selezionato come l’offerente preferito per l'acquisizione del marchio. La società sottoporrà la decisione alla Corte per ottenere la sua approvazione. Secondo il programma originale, la selezione dell'offerente preferito avrebbe dovuto essere effettuata entro la fine di settembre, ma la richiesta di materiali supplementari ai partecipanti da parte della Corte ha fatto slittare le tempistiche. I documenti aggiuntivi sono stati registrati il 15 ottobre ed esaminati per l’individuazione dell’offerente preferito in base a criteri di selezione approvati dalla Corte stessa. In merito alla selezione dell'offerente preferito, SsangYong Motor ed EY hanno spiegato di aver considerato non solo l’ammontare dell’acquisizione iniziale, ma anche la capacità e la determinazione dell'offerente di far crescere in modo costante SsangYong Motor dopo l'acquisizione. SsangYong Motor la prossima settimana chiederà alla Corte di prorogare la scadenza per la presentazione del suo piano di risanamento, attualmente previsto per il 1° novembre, in modo da includere anche gli investimenti futuri delle operazioni di fusione e acquisizione. - (PRIMAPRESS)