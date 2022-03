Auto d’epoca: presentata a Milano la Coppa Milano-Sanremo. Cento le prove speciali per gli equipaggi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Presentata oggi a Milano la XIII Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo, la gara per vetture d'epoca in programma dal 31 marzo al 2 aprile 2022. L’evento si riconferma protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica. Numerose le novità previste, prima tra tutte il percorso che, per oltre 700 chilometri offrirà ai “bolidi di ieri” la scoperta di paesaggi dal fascino intramontabile, alternando scorci ameni a scenari urbani attraverso i territori di Lombardia, Piemonte e Liguria fino a raggiungere la suggestiva Costa Azzurra. La Coppa Milano-Sanremo per la prima volta prenderà ufficialmente il via giovedì 31 marzo presso l’Autodromo Nazionale di Monza, luogo di culto del motorsport. Qui la manifestazione, in occasione dei 100 anni dell’Autodromo, renderà omaggio al leggendario Tempio della Velocità con un’esperienza senza precedenti riservata ai partecipanti. Infatti, oltre alle tradizionali verifiche tecniche, sportive e ai sempre entusiasmanti giri liberi in pista, i classic enthusiasts avranno l’opportunità di cimentarsi in 12 nuove prove speciali sull’iconico tracciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie sopraelevate ed alcune parti utilizzate in esclusiva nella recente gara del ACI Rally Monza, prova conclusiva del FIA World Rally Championship. Tre i giorni di competizione effettivi, durante i quali gli equipaggi potranno sfidarsi in oltre 100 prove speciali, rendendo così la gara ancora più coinvolgente ed accattivante dal punto di vista sportivo. Nel pomeriggio partirà la parata inaugurale delle vetture alla volta di Milano per essere poi presentate davanti alla sede storica di AC Milano in Corso Venezia, nel cuore della città. La giornata si concluderà con l’opening ufficiale che si svolgerà negli affascinanti spazi del giardino urbano del Milano Verticale | UNA Esperienze, collocato nel distretto di Porta Nuova – Garibaldi – Corso Como. “La Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è stata confermata come importante appuntamento all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport, che ha in calendario manifestazioni ricche di fascino e di cultura”, afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano. “Il successo e il seguito della ‘Coppa Milano Sanremo’, sono sotto gli occhi di tutti. E non potrebbe essere diversamente: è la gara automobilistica più antica d’Italia che si è disputata per la prima volta nel 1906, un anno prima dell’omonima corsa ciclistica. Anche nella prossima edizione i top driver della regolarità potranno confrontarsi in un percorso complesso e soddisfacente dal punto di vista squisitamente sportivo”, ha concluso il presidente La Russa. - (PRIMAPRESS)