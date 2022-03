Auto d’epoca: motori caldi per la 9ª edizione della Winter Race a Cortina d’Ampezzo

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Pronta alla partenza del 4 marzo prossimo, la 9ª edizione della WinterRace a Cortina d’Ampezzo. Sono 70 gli equipaggi che prenderanno parte alla gara di regolarità: 50 le auto storiche e 20 iconiche vetture in rappresentanza dell’evoluzione tecnologica e stilistica del mondo dei motori.

Tra le auto schierate ai cancelletti di partenza c’è la Aston Martin DB 2 Vantage, la Triumph Roadster 1800, l’Alfa Romeo Giulietta Spider e la più recente Ferrari F 430, partiranno ed arriveranno a Cortina d’Ampezzo, valicando lungo il percorso alcuni dei più bei passi dolomitici (dal Giau al Pordoi, senza dimenticare il Falzarego, il Rolle, il Cereda, il Sella, il Gardena e il Furcia).

Qui, ai piedi delle Pale di San Martino, la data da segnare in agenda è quella di venerdì 4 marzo: lungo i 200 km della prima tappa infatti, le 70 auto storiche in gara transiteranno dal Passo Rolle scendendo poi a San Martino di Castrozza e giù verso la valle di Primiero, con una sosta nel centro di Fiera di Primiero.

La carovana della Winter Race ripartirà poi alla volta di Passo Cereda e della Valle del Mis, proseguendo l’itinerario che la riporterà fino a Cortina d’Ampezzo.

L'arrivo delle auto a Fiera di Primiero è previsto per le ore 12:30. Prima di ripartire verso il Passo Cereda la carovana effettuerà un breve circuito su alcune strade secondarie che da Fiera di Primiero collegano il borgo di Siror.