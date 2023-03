Auto d'epoca: la XIV Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo si prepara alla partenza

(PRIMAPRESS) - MILANO - La XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano - Sanremo, in programma dal 23 al 26 marzo 2023 è pronta sulla linea di start. L’evento si riconferma protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica e preannuncia un’edizione ricca di novità imperdibili, logistiche e sportive. La Coppa Milano Sanremo, da sempre un’occasione indimenticabile di intrattenimento dal fascino unico ed esclusivo per equipaggi italiani e stranieri, vede per questa XIV Rievocazione un importante incremento del numero di vetture partecipanti, confermando oltre il 30% di presenze in più rispetto all’edizione del 2022.

La manifestazione vedrà per la prima volta in assoluto la città di Milano come punto di partenza e di arrivo, trasformando così il percorso da lineare in circolare, una novità sostanziale sia dal punto di vista sportivo che logistico che porterà a quattro i giorni di competizione effettivi.

“La Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è stata confermata come prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport, che come ogni anno ha in programma manifestazioni ricche di fascino”, afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano. “Il successo e il seguito delle ultime edizioni hanno convinto gli organizzatori ad allungare di un giorno la corsa più antica d’Italia e come Automobile Club Milano siamo orgogliosi di ospitare sia la sua partenza che il suo arrivo, offrendo ai milanesi la possibilità di ammirare le auto partecipanti che costituiscono un patrimonio incommensurabile di storia e cultura”.

La XIV Rievocazione Storica vanta partner illustri: Urban Up | Unipol, il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo Unipol e Mercedes-Benz, in veste di partner istituzionale della manifestazione, attraverso il dealer ufficiale Merbag S.p.A. Riva Brand Experience, esclusivo partner del tradizionale contest di eleganza dinamico che si svolgerà durante la gara, sarà Joint Presenting Partner dell’edizione. Tra i supporter dell’evento, il Consorzio dell’Asti DOCG, official supplier della gara per il settore beverage, Marina di Loano S.p.A., che ospiterà una delle tappe più affascinanti del percorso, Wyler Vetta - Official Time Keeper, Nashi Argan - Official Beauty supplier e Milano Verticale | UNA Esperienze, hospitality partner e location esclusiva della serata inaugurale. - (PRIMAPRESS)