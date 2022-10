Auto d’epoca: al via la Targa Florio sulle strade siciliane del vecchio circuito. Tra i protagonisti Toine Hezemans

(PRIMAPRESS) - PALERMO - La Targa Florio Classica 2022 ha preso il via oggi, venerdì 14 ottobre. Protagoniste della gara siciliana, l’ultima del Campionato Italiano Grandi Eventi, anche le super car di Maranello del Ferrari Tribute to Targa Florio.

Autentici gioielli dell’evoluzione tecnica e tecnologica, testimoni dell’evoluzione dell’auto e dell’automobilismo, ad iniziare dalla Zust del 1906, l’anno di nascita dell’evento ideato e voluto da Vincenzo Florio, la Bentley 6,5 LT Vanden Plast Tourer del 1927, Chrysler 72 Deluxe Roadster del 1928 e la versione 75 Sport Roadster del 1929, su Lancia Aurelia B24 sarà il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani. Ventiquattro marchi automobilistici presenti al via.

In gara anche Toine Hezemans, il pilota olandese vincitore con il grande Nino Vaccarella dell'edizione 1971 su Alfa 33. Sarà su una Porsche 911 T del 1968, vettura tedesca che partecipò alla Targa nel 1969 con Moretti. Rifelttori puntati su una alta icona delle corse, la star della F. Indy Dario Franchitti, il pilota scozzese di origini italiane che sarà su Lotus Elan del 1965.