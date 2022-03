Auto d’epoca: la Coppa Milano-Sanremo pronta a coprire 700 chilometri tra Liguria e Lombardia

(PRIMAPRESS) - GENOVA – La XIII Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo di auto d'epoca, si prepara alla partenza del weekend del prossimo 31 marzo. L’evento, riconfermandosi protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica, punta i fanali sulla Liguria, regione che accoglierà gli equipaggi e ospiterà parte rilevante della competizione.

Gianni Berrino, Assessore Turismo e Grandi Eventi di Regione Liguria dichiara: "Ormai la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è diventata un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di motori e non solo: ogni anno è sempre più affascinante ed è un modo alternativo per la valorizzazione della nostra costa e del nostro entroterra. Questo fascino è dovuto al mix dello spettacolo fornito dai meravigliosi bolidi d'epoca che sfrecciano attraverso le tortuose, ma allo stesso tempo incantevoli, strade della Liguria. Da Rapallo a Sanremo, passando per Genova e affrontando le curve del Turchino, del Faiallo, del Colle del Melogno e d’Oggia: quest'anno sarà un percorso impegnativo ma che sono sicuro gli equipaggi in gara apprezzeranno per i paesaggi mozzafiato e a picco sul mare che potranno ammirare a bordo delle loro splendide auto". Simona Ferro, Assessore Sport di Regione Liguria afferma: “La 13° edizione della rievocazione storica della coppa Milano Sanremo si aprirà il prossimo 31 marzocon un omaggio per i primi 100 anni dell’autodromo di Monza che è un vero e proprio tempio della corsa, ecco giovedì prossimo gli eredi della gara automobilistica più antica d’Italia si troveranno per un’esperienza unica nel regno della velocità che consentirà di cimentarsi in 12 nuove prove speciali sull’iconico tracciato che comprende anche le antiche e leggendarie sopraelevate ed alcune parti utilizzate in esclusiva nella recente gara del ACI Rally Monza, prova conclusiva del FIA World Rally Championship – dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro che prosegue – dopo questo entusiasmante inizio la gara prenderà il suo via venerdì 1 aprile con la discesa in Liguria dalla Lombardia attraverso il Piemonte con una serie di prove a cronometro e di abilità dall’alto tasso agonistico. Infine dopo il défilé di queste signore della strada nella splendida Portofino, sabato 2 aprile si proseguirà alla volta di Sanremo non prima di aver attraversato Genova e oltre cento prove speciali tra cui le insidiose curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo, del Colle d’Oggia e del Melogno, per poi proseguire alla volta di Loano e raggiungere infine Sanremo. Una 3 giorni di spettacolo e prove tecniche in cui la Liguria sarà protagonista con le sue tortuose strade e le sue sinuose curve vero ostacolo per i gentlemen drivers che la attraverseranno”. - (PRIMAPRESS)