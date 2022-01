Auto d'epoca: la 34ª Winter Marathon si prepara ad affrontare i tornanti dolomitici

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ultima messa apunto per le vetture storiche che prenderanno parte alla Winter Marathon 2002 di Madonna di Campiglio dal 20 al 23 gennaio prossimo. La gara di regolarità, attraverso i tornanti innevati della Val di Sole è arrivata alla 34ª edizione con l'affiancamento del brand di orologeria Eberhard&Co che sarà il timekeeper ufficiale dell'evento. I partecipanti in gara sono 130 con vetture costruite entro il 1968 o modelli di particolare interesse storico prodotti entro il 1976. Per questa edizione il percorso sarà più lungo rispetto alla precedenti con 500 chilometri complessivi che richiederanno 16 ore di guida, 65 prove cronometrate e 6 prove di media. Il tragitto attraverso i passi dolomitici dopo la partenza da Campiglio si snoderà lungo la Val di Sole, Passo del Tonale, Pordoi, Gardena, Ortisei, il centro di Bolzano e ritorno a Campiglio.

"Winter Marathon - dice Mario Peserico, Ad di Eberhard Italia - è per noi l'apripista della trande stagione degli eventi delle auto d'epoca a cui il nostro marchio è profondamente legato ". Tra gli equipaggi anche quello del campione del mondo di rally, Miki Biasion con una Lancia Stratos del 1974. - (PRIMAPRESS)