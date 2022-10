Auto d’epoca: l’equipaggio Passanante-Moretti vince la Targa Florio 2022 tra i tornanti delle Madonie in Sicilia

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Sono stati Mario Passanante e Dario Moretti su Fiat 508 C del 1937 a vincere l'edizione 2022 della Targa Florio con un testa a testa con Angelo Accardo affiancato da Filippo Becchina, secondi sul traguardo. Francesco e Giuseppe Di Pietra, terzi davanti a Gianmario Fontanella e Annamaria Covelli su Lancia Aprilia del 1939 e quinti gli altri trapanesi di Campobello di Mazara Enzo Ciravolo e Francesco Messina.

All’ultimo metro e respiro anche il duello tricolore vinto di misura da Francesco e Giuseppe Di Pietra che precedendo in classifica di gara Fontanella - Covelli, sono i nuovi Campioni Italiani Grandi Eventi e vincitori della Serie ACI Storico, che si sviluppa oltre che sulla Targa, anche sulla Coppa D’Oro della Dolomiti e sul “Circuito Stradale del Mugello”. Papà e figlio, che portano il titolo a Campobello di Mazara per la seconda volta dopo quello 2018. - (PRIMAPRESS)