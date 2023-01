Auto d'epoca: l'ACI ha pubblicato la nuova lista di "Salvaguardia". Tra le new entry la Bmw Z4 e la Jaguar XJ

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non basta l'età ma ciò che si è fatto in una lunga carriera. Non parliamo di uomini ma di auto storiche che per definirsi tali non devono essere vecchi rottami che ancora si muovono per le strade delle città ma devono avere un pedegree di tutto rispetto. Sono queste vetture che entrano nella "Lista di Salvaguardia" di ACI Storico, cioè quelle automobili con anzianità tra i 20 e i 29 anni che hanno caratteristiche di reale valore storico. L'ACI Strico ha appena pubblicato l'atteso elenco stilato in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo – RIAR, Stellantis Heritage, Associazione Amatori Veicoli Storici - AAVS e dal mensile specializzato "Ruoteclassiche", che in presenza di un enorme quantità di veicoli ultra ventennali ancora circolanti, rappresenta uno strumento prezioso e costantemente aggiornato per circoscrivere il perimetro della storicità.

I modelli di auto vengono inseriti nella Lista non solo sul presupposto dell'età e della quantità di esemplari esistenti. A contribuire sono anche le loro caratteristiche tecniche, di fabbricazione, il rilievo tecnologico, industriale, sociale, estetico o ulteriori aspetti che consentono effettivamente di conferirgli interesse e valore storico.La Lista di Salvaguardia viene messa a disposizione degli appassionati e dei collezionisti, ai quali vengono così suggeriti modelli e versioni che nel tempo potranno vantare una specifica rilevanza storica. In occasione degli aggiornamenti che avvengono ogni 12 mesi, sono aggiunti i modelli che raggiungono i 20 anni ed eliminati invece quelli che spengono 30 candeline. Ecco alcune tra le novità presenti nella Lista aggiornata: Alfa Romeo GT (la coupé derivata dalla 147), Alfa Romeo GTV/Spider (serie 916) II serie, Audi A4 cabrio (II serie), BMW Serie 6 (E63/64), BMW Z4, Citroen C3 Pluriel, Fiat Multipla II serie, Jaguar XJ (serie X350), Mazda RX-8, MG TF, Porsche Cayenne, Smart Roadster-Coupé, Toyota Yaris T-Sport e la Volkswagen New Beetle Cabrio.

I veicoli con più di 30 anni di età non sono contemplati, in quanto le norme vigenti li considerano storici indipendentemente dall’iscrizione in un Registro, e pertanto destinatari di benefici fiscali come l’esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica. - (PRIMAPRESS)