Auto d'Epoca: da San Giminiano la partenza di Eva al Volante 2022 con Prisca Taruffi alla guida di una Lancia aurelia B20 GT

(PRIMAPRESS) - SAN GIMIGNANO (SIENA) - Con la Festa della Donna che si celebra l'8 Marzo, torna anche Eva al Volante 2022, l’evento dell'Automoclub Strorico Italiano (Asi) con sole donne alla guida delle auto storiche in programma dall’11 al 13 marzo. Si disputerà sulle panoramiche strade toscane tra Firenze e Siena, con il punto di incontro a San Gimignano. Madrina della manifestazione sarà Prisca Taruffi, figlia dell'indimenticabile Piero recordman, pilota e progettista. Prisca Taruffi è una delle donne italiane al volante più talentuose e partecipa per la prima volta ad Eva al Volante come testimonial di una passione mai sopita.

In questa edizione, gli equipaggi di Eva al Volante saranno portatori di un messaggio di solidarietà nei confronti delle donne ucraine. Su ogni vettura sarà scritto in doppia lingua (italiano e ucraino) un pensiero rivolto alle donne e mamme travolte da un assurdo conflitto.

Al fianco di Prisca Taruffi, a bordo di una sportiva Lancia Aurelia B20 GT del 1954, c’è un altro nome noto nel panorama motoristico e sportivo italiano: quello di Giada Michetti, Segretario Nazionale dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia.

“Ho promesso al proprietario che non farò un graffio alla sua Lancia – scherza Prisca Taruffi – e la guiderò con i guanti di velluto come mi ha insegnato papà! Con Giada siamo amiche di infanzia, abbiamo giocato insieme a pallavolo fino alla Serie A2 e ora condividiamo questa bella esperienza di motori, cultura, turismo e solidarietà in attesa di partire per lo Yucatan dove parteciperò al Rally Maya per celebrare le tante vittorie di papà in Messico.” - (PRIMAPRESS)