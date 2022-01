Auto: Comau (Stellantis) realizzerà motori elettrici per la cinese Geely Veremt. Raddoppiato il tasso di automazione

(PRIMAPRESS) - GRUGLIASCO (TORINO) - Comau, una delle società satellite di Stellantis, ha sviluppato e implementato una linea di assemblaggio automatizzata di e-drive per Geely Automobile Holdings, presso il suo stabilimento Geely Veremt, a Ningbo (Cina). Si tratta dell'assemblaggio completo di motori elettrici, cambi e inverter. Progettata in stretta collaborazione con il team Geely, la linea completa utilizza un sistema di produzione automatizzato flessibile per assemblare rotori a magneti permanenti, cambi e trasmissioni elettroniche, oltre che per il controllo qualità e i test automatizzati. Questa soluzione innovativa aumenta il tasso di automazione dell'impianto dal 40% all'80%, fornendo al contempo una capacità di produzione a pieno regime di 120.000 unità all'anno. - (PRIMAPRESS)