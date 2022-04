Auto: cambia il "cuore" elettrico della Tesla. Musk annuncia l'arrivo delle batterie al litio ferro fosfato

(PRIMAPRESS) - TEXAS (USA) - Il "cuore" delle auto Tesla cambierà nei prossimi mesi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Elon Musk, cofondatore del marchio automobilistico elettrico, nel corso della comunicazione agli investitori in occasione dei dati trimestrali. Quasi la metà dei veicoli prodotti dalla compagnia automobilistica nel primo trimestre 2022 (circa 150 mila automobili) monteranno batterie al litio ferro fosfato (le cosiddette LFP), anziché batterie a base di nichel e cobalto.

"La diversificazione della chimica delle batterie - si legge nel comunicato del gruppo - è fondamentale per la crescita della capacità a lungo termine, per ottimizzare meglio i nostri prodotti per i loro vari casi d'uso ed espandere la nostra base di fornitori. Questo è il motivo per cui quasi la metà dei veicoli Tesla prodotti nel primo trimestre era dotata di una batteria al litio ferro fosfato (LFP), priva di nichel o cobalto. Attualmente, le batterie LFP sono utilizzate nella maggior parte dei nostri prodotti per veicoli della gamma standard, nonché nelle applicazioni commerciali di accumulo di energia". È stata la prima volta che Tesla ha rivelato dettagli simili sulla composizione delle sue batterie. Un dettaglio non da poco, passato inosservato a causa dell’operazione Twitter dello stesso Elon Musk e anche dai dati della trimestrale di Tesla. - (PRIMAPRESS)