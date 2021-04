Auto: bandiera a scacchi per la 5a edizione della Clio Cup Press League sul circuito di Monza

(PRIMAPRESS) - MONZA - Prende il via a Monza la 5^ Edizione della Clio Cup Press League, lo speciale Campionato dedicato ai giornalisti che si disputa all’interno della Clio Cup. La Clio Cup Press League, gestita da Fast Lane Promotion, prevede due giornalisti per ciascuno dei 6 appuntamenti in programma nel 2021 al volante della Clio “333” curata dalla Oregon Team e rappresenta un importante momento per consentire a giornalisti e pubblico di scoprire i segreti della Clio V in versione racing. - (PRIMAPRESS)