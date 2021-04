Auto: arriva una nuova generazione di liquido per allungare la vita delle batterie. E' a gestione termica "diretta"

(PRIMAPRESS) - MILANO – Con la pandemia ed i blocchi alla mobilità tra regioni le auto sono rimaste più tempo in garage e le batterie si sono scaricate del tutto. Tra le innovazioni di prodotti per la manutenzione delle vetture, ne arriva uno pensato per tempi di ricarica più veloci e sopratutto per proteggere quelle di nuova generazione che per la lunga inattività rischiano di diventare inservibili. Castrol ha lanciato un nuovo fluido per la cosiddetta gestione termica ‘diretta’ delle batterie che consente ai veicoli elettrici di nuova generazione tempi di carica più rapidi e maggiore protezione. Quasi tutti i veicoli elettrici di oggi dispongono di batterie che utilizzano acqua/glicole a base di refrigeranti contenuti in una “camicia” che avvolge il modulo della batteria. Le esigenze tecnologiche dell’automotive dei prossimi anni, richiedono una soluzione formulata specificatamente per il raffreddamento ‘diretto’, in cui il fluido circola nel modulo, a contatto diretto con le singole celle della batteria. Il risultato, secondo gli esperti, è un significativo miglioramento della gestione termica in tutte le condizioni operative, in estate come in inverno, per una maggiore durata della batteria. - (PRIMAPRESS)