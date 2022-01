Auto: annunciato il nuovo ASK di Mitsubishi Motor. Il SUV di nuova generazione dal cuore ibrido

(PRIMAPRESS) - MILANO - Quali forme avrà il SUV di nuova generazione di Mitsubishi? La comparsa sul mercato del nuovo ASX, annunciata oggi da Mitsubishi Motor Europe, avverrà solo nella primavera del 2023. Linee fluide e compatte saranno l'involucro di questo Sport Utility Vehicle che sostituirà completamente l'attuale versione ampliando la gamma di propulsori ed i pacchetti di equipaggiamenti. Ovviamente nel nuovo trend del band non potevano mancare un ibrido plug-in (PHEV) e un ibrido (HEV). Mitsubishi Motors, del resto, è stato il primo costruttore a lanciare un SUV ibrido plug-in vendendone oltre 200.000 in Europa dal 2013, grazie al successo del pionieristico Outlander PHEV e di Eclipse Cross PHEV, lanciato nel 2021. La nuova ASX sarà sviluppata sulla piattaforma Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance CMF-B e prodotta nello stabilimento Renault di Valladollid in Spagna. Frank Krol, Presidente e CEO di Mitsubishi Motors Europe, ha commentato: “Mitsubishi Motors ha una ricca tradizione nel segmento dei SUV ed è stata la prima Casa automobilistica ad offrire un SUV ibrido plug-in, l’Outlander PHEV, e ora l’Eclipse Cross PHEV. Ora, con la nuova ASX, siamo pronti a costruire un nuovo capitolo della storia del nostro Brand. Non vediamo l'ora di offrire ai nostri clienti attuali e futuri questo nuovo, competitivo modello che andrà ad arricchire la nostra gamma di automobili". - (PRIMAPRESS)