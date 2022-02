Auto: a Montichiari spider e cabriolet d’epoca e youngtimer in mostra al Centro Fiera del Garda

(PRIMAPRESS) - MONTICHIARI (BRESCIA) - La passione per il motorismo d'epoca cresce anche nelle nuove generazioni nel segmento definito "Youngtimer", cioè quelle vetture che hanno compiuto 20 anni e si accingono a diventare delle "storiche" da collezionismo. Un mercato che è cresciuto del 34% con una particolare attenzione alle spider e cabrio (+13,7%). Un trend che ha spinto VisionUp, la società modenese, attiva nei grandi eventi motoristici, a lanciare una mostra-mercato interamente dedicata alle sportive scoperte moderne e d'epoca. E senza tanti giri di parole, la mostra si intitola "Spider e Cabriolet" e sarà ospitata dall'1 al 3 aprile 2022al Centro Fiera del Garda di Montichiari (Brescia). "In questo territorio - spiega il ceo di VisionUp, Mauro Battaglia - si respira gran parte della storia del motorismo attraverso quel mitico Gran Premio d'Italia che sul circuito di Montichiari aveva richiamato i più grandi campioni del mondo come Alfieri Maserati, Vincenzo Lancia, Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari e Campari e ci è sembrato il miglior scenario per una mostra dedicata alle "scoperte" di ogni epoca". - (PRIMAPRESS)