Auto: +6,5% di Kia motors nel 2021. In arrivo la EV6 GT, il crossover elettrico da 260 km/h

(PRIMAPRESS) - MILANO – Nell'anno difficile delle immatricolazioni auto, la casa automobilistica Kia Motors Company fa registrare 2.777.056 vetture vendute per un incremento annuo pari al 6,5%. Le vendite nei mercati extra Corea hanno fatto segnare un aumento del 9,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 2.242.040 unità. Le vendite sul mercato domestico si sono attestate a 535.016 vetture. Il mese di dicembre,invece, ha fatto registrare una flessione del 4,0% rispetto all’anno 2020. Il modello trainante del marchio coreano resta la Sportage con 363.630 unità vendute. Sempre nel segmento degli Urban SUV c'è la Seltos con 298.737. Kia nel 2021 ha ottenuto una crescita notevole delle vendite totali grazie alle sue efficaci strategie nella gestione della catena dei fornitori e con il lancio di numerosi nuovi modelli, come il rivoluzionario crossover EV6. In arrivo per il 2022 la Kia EV6 GT e la nuova Niro, votata al concept di sustainable mobility. - (PRIMAPRESS)